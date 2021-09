QUB : votre nouveau rendez-vous

Québecor lance ce matin QUB, une toute nouvelle plateforme numérique pour faciliter l’accès aux contenus de dizaines de marques de médias québécois.

• À lire aussi: QUB: tous les contenus de Québecor sur une même plateforme

Dès aujourd’hui, vous pouvez télécharger la nouvelle application mobile QUB ou vous rendre sur le site qub.ca pour accéder à un univers de contenus d’information et de divertissement jamais vu au Québec.

QUB est la première plateforme numérique de contenus québécoise qui vous permet de consulter à la fois des articles d’information, de la télé en direct, des vidéos à la demande, de la radio, des balados, de la musique et plus encore à partir d’une seule et même application.

Le tout dans une interface facile d’utilisation qui vous permet de consulter ces contenus aisément et même simultanément.

Vous pouvez par exemple lire vos nouvelles du matin tout en écoutant QUB radio, votre balado préféré ou votre liste de lecture musicale du réveil. Une navigation facile vous permet de passer en quelques clics d’un univers à l’autre.

Du contenu à profusion

Déjà, près d’une vingtaine de médias sont maintenant propulsés sur cette nouvelle plateforme : Le Journal de Montréal, Le Journal de Québec, le Bureau d’enquête, TVA Nouvelles, TVA Sports, le 24 heures, Coup de pouce, 7 Jours, Clin d’œil, Billie, le Sac de chips, Silo 57, En 5 minutes, sans oublier toute la programmation de QUB radio et ses dizaines de balados, les émissions de TVA, plusieurs émissions de Zeste, Moi & Cie, les séries de la nouvelle plateforme VRAI de Vidéotron, de même que l’imposant catalogue de 75 millions de chansons de QUB Musique.

Et ce n’est qu’un début, puisque QUB continuera d’accueillir de nouvelles sources d’information et de divertissement au cours des prochains mois.

Un fil de nouvelles dynamique

Cette tonne de contenus vous est d’abord présentée sous la forme d’un fil d’accueil dynamique, constamment renouvelé, qui ajuste sa proposition de contenus en fonction du moment de la journée.

Mathieu Turbide

Vice-président, Contenus numériques, Québecor

Au fil du temps, QUB vous proposera des contenus de plus en plus pertinents qui répondront à vos intérêts sans toutefois tomber dans le piège en spirale des algorithmes des géants numériques qui enferment trop souvent leurs utilisateurs dans des chambres d’écho, où se répète constamment le même genre de contenus.

La promesse de QUB est donc d’utiliser l’intelligence des algorithmes pour être plus pertinent, mais en conservant un regard éditorial professionnel pour prioriser et trier les informations les plus importantes.

Nos équipes éditoriales connaissent la réalité d’ici : les débats qui animent notre société, la culture qui la fait vibrer, les informations et les émotions qui nous inspirent.

Ces professionnels orchestreront le fruit du travail de nos salles de nouvelles, de nos collaborateurs, chroniqueurs, spécialistes et analystes, de même que l’offre de divertissement des artistes et créateurs d’ici.

Au-delà du fil, vous pouvez aussi parcourir vous-mêmes l’univers QUB et retrouver facilement des contenus spécifiques dans les zones INFO, VIDÉO, RADIO et MUSIQUE.

Un puissant outil de recherche vous permet aussi de fouiller à travers cet immense catalogue de contenus et de trier les résultats en fonction de vos critères de recherche.

Une bibliothèque qui vous suit

QUB vous offre aussi une bibliothèque personnelle dans laquelle vous pouvez classer vos contenus préférés afin d’y accéder plus efficacement au moment qui vous plaît.

Ainsi, vous pouvez sélectionner des articles, des reportages vidéo, des épisodes d’une série télé, des balados, de même que vos chanteurs préférés, vos listes de lecture.

Et cette bibliothèque vous suit partout, que ce soit sur votre téléphone, votre tablette ou sur le web.

►À noter que QUB remplacera automatiquement l’application mobile J5, du Journal de Montréal, dès qu’elle aura été mise à jour. Donc, si vous avez déjà installé J5 sur votre téléphone, vous n’aurez qu’à la mettre à jour pour découvrir l’univers de QUB. Si vous avez la version J5 du Journal de Québec, vous devrez toutefois télécharger la nouvelle application QUB sur les boutiques d’applications d’Apple ou de Google.

Mathieu Turbide

Vice-président, Contenus numériques, Québecor