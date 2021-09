Six patients ont reçu un cœur artificiel Carmat en Allemagne et en Italie

Paris | L'entreprise française Carmat a annoncé mercredi que son cœur artificiel avait été implanté sur six patients depuis juillet en Allemagne et en Italie, des opérations qui lui ont permis de générer ses deux premiers millions d'euros de chiffre d'affaires depuis son lancement en 2008.

Dans un communiqué, l'entreprise - qui avait annoncé en juillet avoir vendu le premier exemplaire de son cœur artificiel Aeson - annonce qu'elle a «pu réaliser ses premières ventes en Europe grâce à 6 implantations réalisées à date, dont 4 dans des hôpitaux allemands et 2 à Naples» en Italie.

«Le centre hospitalier Azienda Ospedaliera dei Colli à Naples a été le premier à implanter le cœur artificiel dans le cadre commercial le 15 juillet 2021», est-il rappelé.

Ce cœur vise à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire terminale.

La medtech, qui a réalisé une augmentation de capital de 56 millions d’euros en mars, indique que ces premières ventes lui ont permis d'engranger deux millions d'euros au troisième trimestre 2021, après un chiffre d'affaires nul au cours du premier semestre.

Au cours des six premiers mois de son exercice, Carmat enregistre une perte nette de 25,4 millions d'euros, contre une perte de 20,8 millions un an plus tôt.

En décembre 2020, Carmat avait obtenu le marquage CE en Europe, ce qui lui avait donné le feu vert pour la commercialisation de son cœur artificiel en Europe.

«Au cours du second semestre, la société se concentrera sur la commercialisation de son produit en Allemagne, le plus grand marché européen, et abordera de manière plus opportune un ou deux autres pays de l'Union européenne, dont l'Italie», précise le groupe.

«Les retours très positifs concernant les implantations d'Aeson, aussi bien dans le cadre commercial que celui des essais cliniques, renforcent notre conviction que notre dispositif représente une réelle alternative à la transplantation cardiaque», a mis en avant Stéphane Piat, directeur général de Carmat, cité dans le communiqué.

«Nous prévoyons qu'une douzaine de centres européens, principalement en Allemagne, seront commercialement actifs d'ici la fin de l'année 2021», précise-t-il.