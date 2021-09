Station Harnois de Natashquan: la dernière station-service où faire le plein d’énergie au Québec

Les stations d’essence Harnois sont vos partenaires idéales de la route, peu importe où vous vous trouvez au Québec. La preuve: la station Harnois de Natashquan est la dernière où il est possible de faire le plein sur le territoire!

Cette année, les Québécois sont avides de découvrir leur belle province et de profiter de tout ce que les régions ont à offrir. En effet, le Québec regorge de trésors cachés avec ses panoramas à couper le souffle, ses forêts majestueuses, ses activités culturelles et ses sites à explorer.

Le fleuron québécois Harnois, votre « donneur universel d’énergie », vous suit partout, peu importe la destination: l’entreprise compte 172 stations-service réparties aux quatre coins de la province. La plupart d’entre elles offrent non seulement l’apprivoisement en essence, mais aussi de quoi casser la croûte sur la route.

Alors, où irez-vous ce week-end? Voici quelques-unes de nos suggestions!



La beauté unique de Natashquan

Village bien connu de la Côte-Nord, Natashquan est riche en culture régionale et en nature authentique. On y trouve des plages de sable fin ainsi que des sentiers pédestres qui mettent en vedette les splendeurs de la forêt boréale.

La faune et la flore ont un côté sauvage, voire exotique, bien qu’on soit encore sur le territoire québécois. L’accueil de la communauté innue est aussi apprécié par les touristes. Un vrai dépaysement en plein cœur de la province!

Lorsque vous arriverez à destination, empruntez la route 138 et rendez-vous jusqu’au bout: vous verrez que la station Harnois est la dernière, alors il sera impossible de faire le plein d’énergie passé ce point!

3 activités à découvrir à Natashquan Visitez les mythiques Galets de Natashquan En savoir plus Pêchez votre repas de saumon En savoir plus Découvrez le Centre d’interprétation Le Bord du Cap En savoir plus



Les attraits naturels et humains de La Sarre

Bien que ce petit village de l’Abitibi-Témiscamingue soit moins fréquenté par les Québécois, La Sarre a remporté en 2016 le prix Jocelyn Carrier remis à la municipalité qui offre une qualité de vie exceptionnelle à ses citoyens, notamment par l’organisation d’événements et d’activités pour animer la communauté.

L’endroit est reconnu pour son atmosphère chaleureuse et conviviale, mais aussi pour sa richesse culturelle. D’ailleurs, sa Maison de la culture met fréquemment de l’avant les artistes de la région. La Sarre est aussi connue comme la capitale forestière du Canada.

3 incontournables à La Sarre Apprenez-en plus sur nos forêts grâce au Centre d’interprétation de la foresterie En savoir plus Parcourez les sentiers enneigés à bord d’une motoneige Découvrez la nature à travers le sentier multifonctionnel En savoir plus



Les grands espaces de Bonaventure

La ville de Bonaventure en Gaspésie est tout indiquée pour les amateurs de plein air. On y trouve des pistes et sentiers donnant accès à des kilomètres de paysages côtiers à faire rêver. Il y a d’ailleurs un Circuit des plages qui propose différents arrêts afin de pêcher, faire du kayak ou tout simplement contempler la nature. C’est également une ville dynamique où il est possible de faire escale dans les bistros, visiter les musées, jouer au golf ou se prélasser dans les parcs.

3 expériences à vivre à Bonaventure 1 Découvrez le Bioparc de la Gaspésie Découvrez le Bioparc de la Gaspésie En savoir plus 2 Dormez sur place, à proximité de l’eau, aux Chalets des Blés de Mer Dormez sur place, à proximité de l’eau, aux Chalets des Blés de Mer En savoir plus 3 Assistez à des pièces au Théâtre de la Petite Marée Assistez à des pièces au Théâtre de la Petite Marée En savoir plus



La municipalité méconnue de Lacolle

Lacolle, située en Montérégie, est longée par la magnifique rivière Richelieu qui est considérée comme l’une des voies navigables la plus importante au Québec. Il s’agit d’une destination prisée pour les amoureux de loisirs nautiques. La municipalité est aussi dotée d’une longue piste cyclable qui mène jusqu’à certains circuits des états de New York et du Vermont. De plus, plusieurs sites patrimoniaux ont pignon sur rue à Lacolle, tel que le site historique de l'Église-d'Odelltown qui fut témoin de la fameuse bataille des Patriotes en 1838.

3 attraits à explorer à Lacolle Visitez le mythique Blockhaus de la Rivière-Lacolle En savoir plus Faites de l’autocueillette à la Bleuetière Saint-Bernard En savoir plus Promenez-vous sur l’eau à la Pourvoirie Laramée En savoir plus

Peu importe votre destination, vous trouverez toujours sur votre route le fournisseur d’énergie Harnois. Partez l’esprit