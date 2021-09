StudioBizz.tv: des cours dans le confort de votre maison qui vous donnent l’impression d’être en studio

L’été tire déjà à sa fin! Il est donc venu le temps de planifier les activités sportives à entreprendre cette saison afin de maintenir un mode de vie sain et équilibré!

Avez-vous pensé vous abonner à StudioBizz.tv? Cette plateforme de diffusion Web des plus inclusives est la seule au Québec à regrouper autant de disciplines au même endroit.

Elle vous propose de suivre des entraînements et une panoplie de cours – yoga, Qi Gong, Tai Ji, Zumba, kickboxing, danse (Jazz Broadway, ballet, contemporain, jazz lyrique, House) – en direct ou en rediffusion, offerts par des enseignants qualifiés dont la réputation n’est plus à faire!

Une plateforme tout-en-un

Véritable référence francophone dans le domaine des cours de danse et d’entraînement physique en ligne au Québec, StudioBizz.tv rend la vie plus facile aux gens qui aiment bouger et relever de nouveaux défis, que ce soit en s’initiant à de nouvelles disciplines ou encore en découvrant d’autres manières de rester actifs.

La plateforme, qui compte déjà plus de 1 000 abonnés, comporte de nombreux avantages, dont:

· Un abonnement à tarif très avantageux – 19,99 $ par mois (plus taxes) – pour l'ensemble des cours de la plateforme qui regroupe 35 cours en direct par semaine ainsi qu'une centaine de cours en rediffusion.

· Des nouveautés tous les mois ainsi que du contenu exclusif pour les abonnés;

· Des cours offerts par les meilleurs professeurs de la région métropolitaine;

· Une programmation diversifiée pour tous les âges (de 16 à 80 ans) et adaptée à toutes les conditions physiques;

· La plateforme facilite les intéractions avec les enseignants lors des cours en direct pour faciliter la progression à son propre rythme;

· La possibilité de vous connecter et d’accéder à tous les cours, à tout moment, peu importe le lieu;

· Un service à la clientèle très réactif.

Bref, tout le monde y trouve son compte et est certain d’avoir du plaisir!

Du studio à votre salon

D’abord spécialisée en service de location de studios, Studio Bizz – une entreprise dont la création remonte à 1999 – a eu envie d’offrir un service supplémentaire qui est accessible peu importe le lieu.

C’est ainsi qu’est née l’idée de créer StudioBizz.tv. Depuis juillet 2020, l’équipe travaille d’arrache-pied au développement de contenus originaux et déploie tous les efforts nécessaires pour assurer une qualité visuelle et sonore exceptionnelle pour chacun de ses cours.

Son objectif: faire en sorte que les classes soient aussi dynamiques et professionnelles que si elles étaient données en studio!



Un accompagnement personnalisé

En plus de vous faire bouger de façon divertissante à prix abordable, StudioBizz.tv vous accompagne dans votre désir d’autonomie et ainsi appartenir à une communauté de personnes qui désirent se mettre en forme et qui priorisent de bonnes habitudes de vie.

Pour plus d’information sur la plateforme, les cours offerts ou la tarification, rendez-vous sur StudioBizz.tv.