Trafic d’armes: cinq arrestations

La nouvelle escouade de lutte au trafic d’armes a arrêté cinq suspects et mené cinq perquisitions mercredi, dans les secteurs de Montréal, Terrebonne, Mirabel et Drummondville.

«Ces perquisitions découlent d’une enquête amorcée au mois de mars dernier, en lien avec des trafiquants d’armes actifs dans le nord-est de Montréal. Des informations reçues du public ont contribué au développement de l’enquête qui est toujours active», a fait savoir l’Équipe intégrée de lutte au trafic d’armes (EILTA) dans un communiqué.

Les autorités n’ont cependant pas fourni le bilan des perquisitions.

Il s’agit de la deuxième opération de l’EILTA en autant de semaines dans la grande région métropolitaine.

Le 3 septembre, des perquisitions menées à Kahnawake et à Mercier, en Montérégie, avaient permis la saisie de neuf armes à feu, soit trois armes de poing et six armes longues.

L’EILTA est composée de policiers de la Sûreté du Québec et du Service de police de la Ville de Montréal.

L’annonce de la création de cette nouvelle escouade avait été faite en grande pompe au début du mois d’août par la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et la ministre de la Sécurité publique du Québec, Geneviève Guilbault.