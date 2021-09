Un homme atteint par balles dans Saint-Michel

Des coups de feu ont de nouveau retenti en plein jour, mercredi après-midi, dans une section «chaude» du quartier Saint-Michel, à Montréal. Un homme dans la vingtaine a été blessé au haut du corps par au moins un projectile.

Les événements se sont produits à 16 h, à l’intersection de l’avenue Émile-Journault et de la 9e avenue. Plusieurs coups de feu auraient été tirés. À ce stade-ci de l’enquête, on ignore si la victime était ciblée ou non. Le jeune homme a été transporté à l’hôpital pour soigner ses blessures et les autorités n’étaient pas en mesure de fournir davantage de détails sur son état de santé.

Un important périmètre de sécurité a été érigé dans le secteur afin de protéger la scène de crime. Aucune arrestation n’a encore été effectuée dans ce dossier.