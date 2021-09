BÉDARD, Victor



De Lacolle, le vendredi, 10 septembre 2021 à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Victor Bédard, conjoint de feu madame Liliane Cayer et époux en 1ères noces de feu madame Monique Lebeuf.Il laisse dans le deuil les enfants de sa conjointe Liliane, leurs enfants et petits-enfants, sa soeur Thérèse, ses neveux, nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au salon funéraire :Heures des visites : le dimanche 19 septembre 2021 dès 14h30 suivi d'une liturgie de la Parole à 16h30.