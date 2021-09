ST-ANDRÉ, Yvette (née Éthier)

À Montréal, le 9 septembre 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Yvette Éthier, épouse de feu M. Normand St-André qui est décédé le 20 avril 2020, à l'age de 86 ans.Ils laissent dans le deuil leurs enfants feu Michel, Serge (Nathalie) et Line, leurs petits-enfants Samuel et Élodie, sa soeur et ses frères ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances pour Normand et Yvette le dimanche 19 septembre 2021 de 10h à 14h au complexe funéraire :Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 14h dans le salon d'exposition.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à une fondation pour l'alzheimer serait apprécié en leur mémoire.