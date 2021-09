Alithya va se donner les moyens de grandir encore plus rapidement

Le vent dans les voiles, la société informatique Alithya souhaite poursuivre sa croissance accélérée, grâce en outre à une meilleure valorisation de son titre sur les marchés boursiers.

Mercredi, l’entreprise québécoise a confirmé avoir reçu l’autorisation de la Bourse de Toronto de procéder à une offre publique de rachat dans le cours normal de ses activités.

Cette procédure permet aux entreprises cotées de racheter une portion des actions en circulation, afin d’en réduire le nombre et espérer provoquer une hausse de valeur des actions restantes.

Acquisitions

Paul Raymond

Grand patron d’Alithya

« Notre croissance se fait beaucoup par acquisitions. Normalement, ces dernières se font par échange d’une combinaison d’argent et d’actions, explique le grand patron d’Alithya, Paul Raymond. Mais comme notre titre est sous-évalué, nous sommes tenus de verser plus de liquidités que nous le voudrions. »

Voilà pourquoi la valeur que le marché lui attribue est si importante et qu’Alithya tente aujourd’hui de changer le cours des choses en rachetant ses propres actions.

Face à des géants

Avec 3300 employés au Canada, aux États-Unis et en Europe, Alithya n’est plus une petite société. Il reste que si ses ventes avoisinent les 300 millions $, celles de ses principaux concurrents (comme CGI ou Accenture) se mesurent en dizaines de milliards de dollars.

« On affiche l’une des meilleures performances de notre secteur. Tandis que la moyenne de l’industrie présente une croissance quasi nulle depuis un an, la nôtre a frôlé les 50 %. On pense que ça devrait se refléter sur le prix de l’action. »

Alithya pourra commencer à racheter ses actions à compter du 20 septembre. Le nombre d’actions qu’elle pourra acquérir a été plafonné à 5,4 millions.

Mercredi, le titre d’Alithya a clôturé à 3,41 $, en baisse de 3,94 %. Depuis le début de 2021, sa valeur a progressé de 27,24 %.