Autoroutes 25 et 30: le péage gratuit pour les véhicules électriques se poursuit

Le gouvernement du Québec a annoncé, jeudi, qu’il maintenait la gratuité des péages des autoroutes 25 et 30 pour les propriétaires de véhicules électriques immatriculés au Québec jusqu'au 1er janvier 2024.

Cette exemption est valable pour tous les véhicules routiers motorisés munis d'une plaque d'immatriculation avec lettrage vert délivrée par la Société de l'assurance automobile du Québec.

«Nul doute que la poursuite de cette mesure stimulera la croissance de l'utilisation des véhicules électriques. Les usagers de la route sont de plus en plus nombreux à faire le choix d'un véhicule moins polluant», affirme François Bonnardel, ministre des Transports.

Les passages aux péages des autoroutes 25 et 30 sont gratuits pour les propriétaires de véhicules électriques depuis le 1er janvier 2016, en vertu d’un projet-pilote. Depuis, le nombre de passages de véhicules électriques aux péages a augmenté considérablement, passant de 157 000 en 2016 à 344 000 en 2017, à 642 000 en 2018 et à 1,1 million en 2019. En 2020, dans le contexte de la pandémie, cette croissance a légèrement fléchi pour atteindre plus de 1,3 million de passages.

«Par cette mesure complémentaire à la subvention lors de l'acquisition d'un véhicule, nous poursuivons ainsi l'objectif d'accélérer le rythme de l'électrification des véhicules énoncé dans le Plan pour une économie verte 2030», avance Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.