Biden moins menteur que Trump?

Puisque je m’intéresse à l’histoire et à la politique américaines depuis longtemps et que j’interviens régulièrement dans les médias, les propos de Bernard Goldberg dans l’édition de ce matin de The Hill ont piqué ma curiosité.

Goldberg, journaliste et écrivain, jouit d’une bonne réputation et il n’hésite pas à critiquer le travail des médias. Ce matin il dénonce le traitement de faveur dont semble jouir Joe Biden.

Pendant quatre années, une écrasante majorité de réseaux et de journalistes n’ont pas manqué une occasion d’identifier les mensonges ou la désinformation propagés par le 45e président. Sont-ils aussi assidus pour relever les propos erronés de Joe Biden?

Goldberg reconnaît que Donald Trump est dans une classe à part, mais il souligne avec raison que le président n’a pas inventé le mensonge, les demi-vérités ou la négation des faits. J’ajouterais qu’il a cependant atteint de nouveaux sommets dans l’exercice de cet «art».

Vous vous souvenez probablement que le Washington Post comptabilisait chaque information erronée et qu’on lui en a attribuée plus de 30 000 en quatre ans. Une performance à couper le souffle!

Si on a dénoncé avec autant de vigueur les excès de ce menteur viscéral, il me semble légitime de se demander, comme Goldberg le fait, si on expose aussi régulièrement les errances de Joe Biden. Tout comme lui, j’en arrive à la conclusion qu’on ne le fait pas ou qu’on le fait trop peu.

Pour un, je n’ai pas hésité à critiquer les déclarations de l’actuel président sur deux sujets : le retrait des troupes américaines d’Afghanistan et l’immigration. Goldberg pointe d’ailleurs dans cette direction lui aussi.

Contrairement à ce qu’affirme Joe Biden, le retrait des troupes et le déroulement de l’opération ont froissé de nombreux alliés des États-Unis tout comme il n’est pas vrai qu’on a pu évacuer tous les ressortissants qui souhaitaient quitter le pays après la fin août.

Nous pourrions sans difficulté faire ressortir le même genre de déformations ou de distorsions dans ses déclarations au sujet de ce qui se passe à la frontière sud des États-Unis. Contrairement à ce qu’avance la Maison-Blanche, la situation actuelle n’est pas banale et le nombre de migrants est plus élevé que la moyenne des dernières années.

Si je vous parle de cet article de Goldberg ce matin, c’est que la qualité de l’information que nous présentent les médias américains me préoccupe. Pas seulement le caractère rigoureux de la démarche et la véracité des faits, mais aussi la manière dont on livre le produit.

Soyons clairs : Donald fut un des pires présidents de l’histoire de son pays et un réel danger pour le fonctionnement des institutions démocratiques. Malgré ses limites et ses erreurs, comme voisin je lui préfère le président actuel.

Par contre, les médias, peut-être trop heureux de retrouver une certaine normalité, ne peuvent se permettre d’accorder des traitements de faveur ou d’être tolérant quand le chef de l’exécutif entraîne ses concitoyens sur un chemin tortueux.

Les médias ne sont pas innocents dans la montée du phénomène Trump, pas plus que ne l’est la classe politique. Pour les premiers on dénote une partisanerie grandissante alors que les seconds font trop souvent leur pain et leur beurre de déclarations sibyllines. Qui n’a pas déjà entendu un partisan de Trump lancer un : «Il n’est pas pire que les autres, ils mentent tous.»?

J’ai bien peur que nous n’ayons pas collectivement enregistré la leçon. Trump n’est pas arrivé là par magie, il n’est que la manifestation la plus spectaculaire de failles qu’il a su exploiter mieux que les autres. Même une fois sorti de la Maison-Blanche, son ombre plane toujours, autant sur les élections de mi-mandat que sur la présidentielle de 2024.

Il nous faut exiger plus des médias et de nos politiciens. Le droit à l’erreur? Bien sûr, mais pas la tolérance face aux mensonges et à la récupération éhontée. Une administration Biden est plus rassurante pour les Américains, pour nous et pour une partie de la planète, mais ne la ménageons pas.