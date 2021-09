Carabins: une étape à la fois pour Marco Iadeluca

Autant le Rouge et Or que les Carabins se retrouvent dans une position familière. Les deux formations ont connu une rarissime défaite la semaine dernière et se préparent à renouer avec la plus belle rivalité footballistique de la province. Marco Iadeluca était tout à fait zen à quelques jours de son premier duel face au Rouge et Or comme entraîneur-chef des Bleus.

«On n’a pas montré notre vrai visage dans la défaite face à Concordia. Le match face au Rouge et Or va nous permettre de revenir à la base, de retrouver notre concentration et d’exécuter nos choses tout simplement.»

Le pilote montréalais avoue cependant que la défaite de 31-28 aux mains des Stingers pourrait s’avérer très utile d’ici la fin de l’année.

«On dit souvent qu’on grandit dans la défaite. Ça permet de remettre certaines choses en question. Je pense qu’on s’est éloigné de notre plan de match. Il faut se recentrer et s’assurer de jouer selon notre identité.»

Occasion d’apprentissage

Iadeluca est très conscient de l’importance de cette prochaine rencontre qui verra l’une des deux puissances posséder une fiche de deux défaites sans même avoir atteint la mi-saison. Cela n’empêche pas le dirigeant de refuser de regarder la rencontre face à ses rivaux québécois comme une finalité.

«C’est un gros match, mais ce n’est pas comme si toutes les rencontres n’étaient pas importantes quand tu joues seulement huit parties dans une saison. On vise évidemment la victoire, mais on veut surtout progresser comme formation parce que ce sont les parties en séries éliminatoires à la fin de l’année qu’il ne faut pas échapper.»

L’entraîneur, qui a également passé une saison comme coordonnateur à l’attaque du Rouge et Or avant d’occuper les mêmes fonctions chez les Bleus de 2011 à 2018, avoue cependant que le match de rivalité est différent de bien d’autres dans le calendrier du RSEQ.

«Il y a toujours beaucoup d’émotion entre les deux organisations et ce sont des matchs très physiques. C’est toujours plaisant d’être sur les lignes de côté pendant ces rencontres. Ça demeure une occasion unique de progresser comme formation et de continuer notre cheminement vers le haut.»

Adversaire de taille

Le pilote montréalais possède un grand respect envers ses rivaux. Les Carabins devront jouer un match complet s’ils veulent repartir du Stade Telus avec la victoire.

«Laval est une équipe qui joue bien dans les trois phases de jeu. Ça ressemble stratégiquement a ce qu’ils ont toujours joué, mais ils s’assurent d’envoyer quelques balles courbes et il faudra être prêt à ça. Il faudra trouver également une solution pour freiner Kevin Mital qui connait un gros début de saison.»

Iadeluca a voulu également tempérer les attentes envers son jeune quart-arrière Jonathan Sénécal.

Photo Martin Chevalier

«C’est un jeune homme rempli de talent, mais ça demeure que ça faisait 3 ans qu’il n’avait pas joué. Il en est seulement à sa troisième partie universitaire, il faut être patient. C’est la même chose avec notre personnel d’entraîneurs et le retour de Denis Touchette comme coordonnateur défensif. On apprend à travailler ensemble et on va progresser chaque semaine.»

Un homme comblé

Marco Iadeluca, qui possède 27 années d’expérience comme entraîneur au football, avoue qu’il entrevoyait ses débuts avec la formation montréalaise d’une autre façon. L’instructeur est rentré en poste en plein confinement.

Photo Martin Chevalier

«Ce n’est pas les débuts que je souhaitais. Ça été difficile par moments avec la pandémie. La saison arrive et tu dis que finalement c’est derrière nous et il y a ce long délai qui arrive avant notre partie face à Sherbrooke. Je suis vraiment fier de nos joueurs qui sont restés soudés tout ce temps.»

Iadeluca termine l’entretien en assurant qu’il est très heureux dans son nouveau poste.

«Depuis qu’on peut se voir en équipe, ma motivation a décuplé. J’adore être avec les jeunes et bâtir des relations avec eux. Les relations interpersonnelles sont à la base de ce travail.»