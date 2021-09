BOUCHER, Michel



1960 - 2021À l'hôpital Marie-Clarac de Montréal-Nord, le mardi 6 juillet 2021, à l'âge de 60 ans, est décédé des suites d'un cancer, Monsieur Michel Boucher, fils de feu Monsieur Lucien Boucher et de feu Madame Noëlla Cartier.Il laisse dans le deuil sa soeur Chantal, son frère Yvan, son neveu, ainsi que des oncles et tantes, cousins, cousines et plusieurs amis, amies et collègues.L'exposition de l'urne se fera au :entre 10h et 17h le dimanche 19 septembre 2021.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.