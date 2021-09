Charlie Montoyo le stratège

La semaine dernière, j’arrive dans le stationnement de l’Auditorium de Verdun au même moment que l’ancien entraîneur du Canadien Scotty Bowman, à qui on rendait hommage. En débarquant de la voiture, je me suis dirigé vers l’immortel du Canadien. Scotty, sur un ton sérieux, m’apostrophe. Avant même de me saluer, il me demande : « Rodger, c’est quoi le problème des Yankees ? »

Avant que je puisse lui répondre, Scotty ajoute : « Les statistiques avancées ». Bien oui, plusieurs gérants ont délaissé le cartable des stratégies et préfèrent consulter les données analytiques, les dégageant de toutes les responsabilités.

Scotty qui a été seul derrière le banc du CH à l’époque où l’organisation collectionnait les coupes Stanley a tellement raison, les gérants doivent décider de la stratégie et non pas laisser une partie de cette tâche à un gars derrière un ordinateur qui n’a jamais mis les pieds sur un losange ou encore dirigé une équipe.

Au baseball majeur, la course aux séries bat son plein alors que les Blue Jays, les Yankees et les Red Sox se livrent une bataille de tous les instants pour les dernières places dans les séries. Dans l’Ouest, les A’s et les Mariners sont aussi engagés dans une lutte à finir.

À Toronto, Charlie Montoyo a les yeux rivés sur le terrain. En bon gérant, il fait fi des données analytiques. Il gère avec ses tripes et ses connaissances. Au fil des derniers matchs, il a provoqué des situations gagnantes avec des frappes et courts qui ont déculotté les gérants adverses pour ainsi mener les siens vers la victoire et grimper dans le classement.

Utilisation des releveurs

Le mois de septembre est toujours crucial pour les équipes engagées dans le sprint final. Depuis deux semaines, Montoyo gère bien l’utilisation de son releveur numéro un, Jordan Romano. Pourquoi j’arrive à cette conclusion ? En juillet et en août, il a fait appel à son as releveur Romano en seulement deux occasions, deux matchs d’affilée. Lors des 11 premiers jours de septembre, il a déjà envoyé son grand droitier au monticule en deux occasions pour deux matchs consécutifs.

Chaque fois, il a géré et défié le système analytique. Il a pris ces décisions contre Oakland et New York. Contre les Yankees, ce n’était pas une situation d’un match sauvegardé, il voulait tout simplement s’assurer de remporter le match. Espérons qu’il continuera à gérer ainsi d’ici la fin du calendrier. On peut toujours lui rappeler cette mauvaise décision du gérant des Rays de Tampa Bay. Kevin Cash qui s’est laissé influencer par les statistiques avancées pour retirer son lanceur Blake Snell qui était pourtant dominant face aux frappeurs des Dodgers au sixième match de la Série mondiale, l’automne dernier. Les Rays ont perdu le match et... la Série mondiale.

La mission du gérant est de prendre les meilleures décisions pour mener sa troupe vers la victoire. Le petit général ne doit pas perdre de vue que les stats avancées sont les mêmes dans l’ordinateur du gérant adverse.

Clemente à Montréal

On sait tous que le légendaire Jackie Robinson, qui a franchi l’obstacle de la couleur de la peau en devenant le premier Afro-Américain à évoluer dans le baseball majeur, a joué avec les Royaux de Montréal en 1946. Mais plusieurs amateurs de baseball ignorent que la formation du stade De Lorimier a aussi donné la chance à un autre immortel du Temple de la renommée du baseball, soit Roberto Clemente. Parmi ses coéquipiers de la saison 1954, il y avait le lanceur gaucher qui est devenu le gérant des Dodgers, Tommy Lasorda, un autre qui a été intronisé à Cooperstown.

Les Dodgers avaient cédé Clemente aux Royaux par crainte de le perdre au repêchage. La stratégie n’a pas fonctionné, car les Pirates l’ont réclamé et Clemente a connu une glorieuse carrière à Pittsburgh.

Il est devenu le premier joueur des Caraïbes et de l’Amérique latine à remporter une Série mondiale comme joueur partant, ainsi que le titre de joueur par excellence de la Ligue nationale et d’une Série mondiale, soit celle de 1971 face aux Orioles de Baltimore où évoluait le dernier gérant de l’histoire des Expos, Frank Robinson.

En 1969, à sa première visite au parc Jarry avec les Pirates, l’organiste des Expos, Fernand Lapierre, lui avait demandé s’il avait une pièce musicale qu’il aimerait entendre lorsqu’il se présenterait au bâton. Clemente avait été abasourdi par cette demande de Fernand, car les joueurs latinos n’étaient pas toujours les bienvenus dans les villes américaines. Ce fut la première d’une longue série traditionnelle d’une chanson jumelée à un joueur initiée par Fernand Lapierre.

Pourquoi est-ce que je vous parle de Clemente ? Chaque année en cette date du 15 septembre, le baseball majeur rend hommage à ce grand disparu portoricain décédé dans un accident d’avion, le 31 décembre 1972 lors d’un voyage d’aide humanitaire au Nicaragua. Le prix Roberto-Clemente est remis au joueur qui personnifie le mieux le baseball, l’esprit sportif, l’implication communautaire et la contribution à son équipe.

Autre preuve que Montréal a eu un impact significatif dans le monde du baseball. Jackie Robinson, Roberto Clemente et les Expos, soit la première équipe dans le baseball majeur à l’extérieur des États-Unis.