Empêcher le vieillissement des cellules et contrer le cancer

Des scientifiques montréalais ont découvert un nouveau complexe enzymatique capable d’empêcher les cellules de vieillir, tout en ouvrant la voie à de potentielles thérapies contre le cancer.

Des chercheurs de l’Université de Montréal et de l’Université McGill ont découvert un nouveau complexe enzymatique qui reprogramme le métabolisme et permet de maîtriser la «sénescence cellulaire», un état atteint lorsque les cellules vieillissantes cessent de se diviser.

Dans leur étude, publiée jeudi dans la revue scientifique Molecular Cell, l’équipe de Gerardo Ferbeyre et ses collaborateurs montrent que ce complexe enzymatique, nommé HTC (hydride transfer complex), peut inhiber le vieillissement cellulaire.

«L’HTC protège les cellules de l’hypoxie, un manque d’oxygène qui entraîne normalement leur mort», a souligné l’auteur principal de l’étude, Gerardo Ferbeyre, professeur de biochimie à l’UdeM et chercheur au Centre de recherche du CHUM.

«L’HTC peut être détourné par certaines cellules cancéreuses pour améliorer leur métabolisme, résister à un environnement hypoxique et proliférer», a expliqué M. Ferbeyre. Le chercheur a fait cette découverte avec Sebastian Igelmann, doctorant dans son laboratoire et premier auteur de l’étude.

«Le plus intéressant est que l’inhibition de ces enzymes [qui composent l’HTC] a stoppé la croissance des cellules cancéreuses de la prostate. Cela sous-entend que l’HTC pourrait être une cible privilégiée pour développer de nouvelles thérapies contre une multitude de cancers, dont le cancer de la prostate», a précisé Ferbeyre.

La plupart des principaux cycles métaboliques ont été identifiés il y a plus de 50 ans, mais l’HTC demeurait inconnu des chercheurs.

Les scientifiques ont pu assembler le complexe enzymatique à partir de protéines purifiées et ont obtenu des données biophysiques sur sa composition. La prochaine étape consistera à générer une structure détaillée et de haute résolution du complexe enzymatique afin de concevoir des médicaments capables de moduler ses fonctions.

Le financement de l’étude a été assuré par les Instituts de recherche en santé du Canada, l’Institut de recherche de la Société canadienne du cancer, la Fondation Terry Fox, la Chaire CIBC de recherche sur les causes du cancer du sein, le Fonds de recherche du Québec-Santé, l’Institut du cancer de Montréal et le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada.