Justin Morrow accrochera ses crampons

Le défenseur Justin Morrow prendra au terme de la saison, a annoncé le Toronto FC jeudi, non sans y aller d’une pluie d’hommages à son endroit.

Âgé de 33 ans, Morrow a pris part à 271 matchs dans la Major League Soccer (MLS) avec les Earthquakes de San Jose et Toronto. Il a notamment remporté la Coupe MLS et le Championnat canadien en 2017 avec le club de la métropole ontarienne.

Il laisse également sa marque à l’extérieur des terrains, ayant été nommé en juin directeur général de l’organisation Black Players for Change (BPC), réunissant plus de 170 joueurs et employés de la MLS et qui milite pour réduire les écarts en termes d’égalité raciale dans la société.

«Tant sur le terrain qu'en dehors, Justin a été un modèle de professionnalisme, a dit le président Bill Manning, dans un communiqué. Il prendra sa retraite comme l'un des meilleurs joueurs à avoir porté un maillot du TFC en ayant tout donné pour le club et la ville.»

«Justin a eu une carrière exceptionnelle, a quant à lui commenté le directeur général Ali Curtis. C’est le type de joueur qui donne tout ce qu’il a, et plus encore, à ses coéquipiers, ses entraîneurs et aux partisans. Je suis tellement heureux d'avoir eu la chance de travailler avec lui et d'apprendre à le connaître.»

