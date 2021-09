Mort de la COVID à 39 ans: la famille et une communauté sous le choc

La famille de l’homme de 39 ans qui est décédé de la COVID-19 après s’être présenté à l’urgence de l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé, à Laval, dans la nuit de samedi à dimanche est sous le choc depuis le tragique événement.

«On est sous le choc. On se supporte. On est une famille qui s’aime. C’est une tragédie d’un homme qui était le meilleur homme au monde», mentionne le frère de la victime qui a préféré garder l’anonymat.

Selon nos informations, la victime serait Stefanos Govas. La famille n’a toutefois pas voulu confirmer son identité.

Selon son frère, M. Govas avait l’intention de se faire vacciner contre la COVID-19. Il avait d’ailleurs pris un rendez-vous, mais comme il a contracté le virus avant, il a dû le repousser.

«Il devait être vacciné le 2 septembre. Malheureusement pour lui, il a été infecté avant. Donc il ne pouvait pas», dit-il.

La famille déplore également la prise en charge tardive de la victime à l’hôpital.

«Il n’était pas pris en main comme il faut. Il a été sept heures à l’urgence! Sept heures!» s’indigne l’homme au bout du fil.

Hommages

Le décès de l’adepte de hockey balle n’est pas passé inaperçu dans la communauté sportive.

L’Association de hockey balle Hellinic a rendu hommage à Stefanos Gavos sur sa page Facebook.

«C’est le cœur gros que nous vous annonçons que l’un des nôtres est décédé hier. Nous sommes ébranlés par la nouvelle», a écrit l’organisation.

«Stafanos était aimé tant par ses coéquipiers que par ses adversaires. Il a touché tous ceux qui ont eu le plaisir de le côtoyer. Il ensoleillait leur journée. Son aptitude à vous faire rire peu importe votre état d’esprit nous manquera. [...] Le monde a perdu un être humain exceptionnel qui avait un grand coeur», poursuit-on.

L’organisation Hockey Balle Québec a emboité le pas à l’association Hellinic.

«Les mots ne peuvent commencer à exprimer notre chagrin. Un talent incroyable sur le terrain, Stefanos Govas était une personne encore meilleure – et cela en dit long sur qui il était. Il avait un véritable amour et une appréciation du jeu, et se souciait énormément de ceux avec qui il était en contact», peut-on lire sur une publication Facebook.

Hockey Balle Québec a par ailleurs offert ses sympathies à la famille.

«Nous garderons un souvenir impérissable de l'admirable personne qu'il a été», conclut-on.