Plus de 4000 employés non vaccinés en CHSLD

L’obligation de vaccination contre la COVID-19 pour les employés de la santé touche bien sûr les hôpitaux, mais les CHSLD publics et privés conventionnés ne sont pas en reste.

Or, à l’heure actuelle, ce sont 4015 employés de cette partie du réseau qui n’ont pas reçu aucune dose de vaccin contre le coronavirus. La grande majorité d’entre eux travaillent dans des CHSLD publics.

Ce nombre grimpe à 6558 si on prend en compte les employés qui ne sont pas encore adéquatement vaccinés.

Malgré tout, ils sont respectivement 92% et 91% en CHSLD publics et privés conventionnés à avoir reçu au moins une dose du vaccin. Ces proportions sont de 87% et 86% respectivement pour les employés ayant reçu deux doses.

Le portrait est tout de même inquiétant alors qu’on observe une recrudescence dans les CHSLD, les résidences privées pour aînés (RPA) et les ressources intermédiaires. On dénombre présentement 22 résidences dans lesquels il y a des cas de COVID-19, alors qu’il n’y en avait que 5 ou 6 la semaine dernière.