Produits nettoyants réguliers vs naturels: quelles sont les différences?

Pour le bien de l’environnement et de notre santé, nous gagnons tous à oublier les ingrédients chimiques et à nous tourner vers l’efficacité des ingrédients naturels.

Pourtant, nous sommes encore nombreux à utiliser des produits nocifs pour laver la vaisselle et les vêtements, pour faire briller la baignoire et la cuvette ou pour désinfecter les comptoirs et les interrupteurs.

Sans qu’ils n’y paraissent, des particules chimiques restent en suspens dans l’air et s’accumulent sur les surfaces. D’ailleurs, selon Santé Canada, l’air intérieur serait de 10 à 20 fois plus pollué qu’à l’extérieur.

Comme ces produits de nettoyage font partie de notre quotidien depuis de nombreuses années, nous les croyons presque indispensables. Pourtant, nos arrière-grands-mères gardaient leur maison propre et n’avaient pas accès à tous ces produits!

Pour nettoyer de fond en comble votre maison, sans compromettre la santé de vos proches, vous pouvez compter sur la gamme Seventh Generation.

Getty Images/iStockphoto

Pour la vaisselle:

Personne n’a envie de manger avec de la vaisselle tachée ou poisseuse: les verres, les plats, les assiettes et les ustensiles doivent être irréprochables. Si les détergents chimiques peuvent combattre la nourriture collée, c’est tout aussi vrai pour les détergents naturels!

Par exemple, les puissantes sachets pour lave-vaisselle Free & Clear de Seventh Generation laissent la vaisselle étincelante à la fin du cycle. Même résultat impressionnant du côté de leur liquide pour la vaisselle, pour un lavage manuel. Plusieurs arômes naturels sont disponibles tels que Agrumes frais et gingembre.

Pour la maison:

Le nettoyant désinfectant multisurfaces peut notamment éliminer jusqu’à 99,99 % des virus et bactéries. Et, puisqu’il est composé en grande partie d’ingrédients botaniques, il n’est d’aucun danger: vous pouvez laver les jouets des enfants ou les surfaces en contact avec la nourriture sans problème. En prime, il se décline en différentes odeurs, dont Eucalyptus, menthe et thym, Citron frais et thym, ainsi que Lavande vanillée et thym.

Dans la même lignée, le désinfectant à salle de bain s’attaque à la crasse en tuant 99,99 % des germes, et ne laisse pas d’odeur désagréable après utilisation. Quant à lui, le polyvalent nettoyant tout usage Free & Clear effectue un travail impeccable, peu importe où vous l’utilisez.

Pour la lessive:

La puissance des plantes se trouve également dans leurs détergents à lessive, mais sans les désavantages des composés chimiques qui peuvent irriter l’épiderme. Le détergent pour la lessive de Seventh Generation vient à bout des taches tenaces, tout en laissant les vêtements avec une douce odeur parfumée. En prime, il est recommandé pour les peaux sensibles!

Sachets pour lave-vaisselle Seventh Generation - Free & Clear 810 g / Qté 45 En savoir plus Liquide pour la vaisselle Seventh Generation - Citronnelle et zeste de clémentine 739 ml En savoir plus Nettoyant tout usage Seventh Generation - Fraîcheur des prés 680 ml En savoir plus Détergent pour la lessive Seventh Generation - Lavande fraîche 2,95 L En savoir plus

Fuyez ces ingrédients!

Plusieurs ingrédients chimiques ont été mis sur la sellette dans les dernières années pour cause de nocivité. Certains se retrouvent fréquemment dans les produits de nettoyage conventionnels:

Mettre une croix sur les ingrédients de nettoyage nocifs est simple: il y a plusieurs options naturelles possibles! L’entreprise Unilever, derrière la gamme Seventh Generation, effectue depuis 30 ans des recherches afin d’offrir des produits à la fois puissants, doux pour l’environnement et respectueux de la santé de tous. Faites le saut vers les produits naturels, vous aussi!