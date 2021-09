Rappel sur les produits Aliments Amica

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal et l'entreprise «Aliments Amica», rappellent des mets présentés en pots qui n'ont pas été préparés et conditionnés de façon à assurer leur innocuité.

Le pâté de truffes et les piments forts sont visés par le rappel. Ils ont été offerts à la vente jusqu'au 16 septembre dans les succursales de la rue Laurier et de la rue de la Commune Ouest, à Montréal.

Les produits doivent être retournés au commerçant ou jetés.

Même si les produits visés ne présentent pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, leur consommation peut représenter un risque pour la santé. Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.