Sansfaçon et Duclos coude à coude sur le terrain

Signe que la lutte sera serrée dans la circonscription de Québec, le candidat libéral Jean-Yves Duclos et le bloquiste Louis Sansfaçon étaient coude à coude sur la rue Cartier jeudi pour tenter de convaincre les électeurs.

Bien au courant de la réalité de Québec, le ministre libéral sortant Jean-Yves Duclos sait que la bataille a « toujours été serrée » dans la circonscription, lui qui l’avait emporté en 2019 par seulement 215 voix. Au Bloc québécois on affirme toutefois sentir « le vent dans le dos ».

Le camp du bloc affirme avoir senti « assez instantanément » le vent tourner après la polémique entourant le débat des chefs en anglais la semaine dernière, et les sondages internes confirmeraient une forte participation en leur faveur lors du vote par anticipation. Le candidat Louis Sansfaçon assure ne pas avoir pris connaissance des pointages afin de garder le cap, mais son équipe sait que les « libéraux ont une machine importante » et pour cause.

Le directeur de campagne de Jean-Yves Duclos indique que son candidat et l’équipe de bénévoles ont frappé à 20 000 portes et joint 80 000 électeurs par téléphone.

Bataille sur la rue Cartier

D’ailleurs, Jean-Yves Duclos est constamment sur le terrain depuis un mois, notamment sur la rue Cartier où les gens reconnaissent le travail de son gouvernement pendant la pandémie.

« Ici il y aurait facilement un commerce sur deux qui aurait fait faillite sans l’aide du gouvernement canadien », illustre M. Duclos qui dit être dans la meilleure équipe pour la relance.

À quelques mètres de lui pourtant, Louis Sansfaçon affirme que les électeurs se sont longtemps demandé pourquoi les libéraux avaient propulsé le pays en élection. Depuis le débat en anglais toutefois, le bloquiste sent un « momentum ». « On me parle du Québec », dit-il.

Troisième lors des dernières élections fédérales, la candidate conservatrice Bianca Boutin croit toutefois que les gens de Québec « se sont beaucoup plus associés au chef pro-choix, né à Montréal et qui parle bien français », Erin O’Toole. « La course va être très serrée entre moi et M. Duclos », croit-elle.