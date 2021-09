JOLIVET, Gisèle



À Montréal, le 15 septembre 2021, à l'âge de 78 ans, est décédée Gisèle Jolivet, épouse de feu Jean-Pierre Doutre.Elle laisse dans le deuil son frère Claude, ses soeurs Ginette (feu Roméo Robinson) et Denise (Jean-François Jolivet), ses beaux-frères Normand, Claude, Richard et Fernand, sa belle-soeur Nicole, ses neveux et nièces feu Pierre, Linda, Nathalie, Julie, Pascal, Mélanie, Claudine et Caroline, ses arrière-neveux et arrière-nièces Jeffrey (Jessica), Florence, Mégane et Dylan.Selon les directives de l'Institut national de santé publique du Québec, la famille vous accueillera pour un dernier hommage (50 personnes à la fois) le dimanche 19 septembre de 13h à 16h30 auT : 514 721-4925 / F : 514 728-3467(Stationnement privé à l'arrière du salon)Les funérailles seront célébrées le jour même à 16h30 en la chapelle du complexe funéraire.Un don à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont Département de l'hémato-oncologie-recherche serait apprécié.https://www.fondationhmr.ca/fr/donnez/à l'adresse courriel suivante:j.a.guilbault@videotron.ca