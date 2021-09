«Ceux qui rentrent aux soins intensifs, c’est uniquement des non-vaccinés», affirme Dubé

De passage à Lévis vendredi, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a demandé aux personnes qui ne sont toujours pas vaccinées de le faire pour éviter de nouveau un engorgement du système.

Invité à commenter la situation en Beauce où on note une augmentation importante de nouveaux cas, M. Dubé a simplement déclaré que les régions de Québec et de Chaudière-Appalaches «ont montré depuis plusieurs mois qu’on a été capable de prendre la situation en main.»

37 nouvelles hospit, dont 16 aux soins intensifs où 100% des personnes admises étaient non adéquatement vaccinées.



En avril dernier, au plus fort de la troisième vague, le ministre Christian Dubé avait dit que les Beaucerons avaient la tête dure et qu’ils étaient parfois difficile à convaincre.

Cette fois-ci, le ministre de la Santé a joué de prudence, alors que la région de Chaudière-Appalaches connait une hausse importante du nombre de nouveaux cas.

«En ce moment, ce que je regarde toujours, c’est la situation hospitalière. C’est beaucoup moins le nombre de cas absolus», a affirmé M. Dubé.

«Je veux revenir avec un message très clair. Ceux qui ne sont pas vaccinés, et il nous en reste quand même, s’il-vous-plaît, allez vous faire vacciner parce qu’on le voit, regardez ce matin, on va annoncer encore une trentaine de personnes qui rentrent dans nos hôpitaux de façon globale au Québec et ceux qui rentrent aux soins intensifs en ce moment, c’est uniquement des non-vaccinées.»

Face à l’augmentation des cas de COVID-19 dans la région de Chaudière-Appalaches, la Santé publique de Québec s’est dite inquiète jeudi en se qualifiant désormais de «forteresse assiégée».

« Pour le moment, on arrive à bien contrôler la situation, mais pour combien de temps ? », s’est questionné le Dr Jacques Girard, adjoint médical au directeur de la santé publique de la Capitale-Nationale.

Selon la Dre Liliana Romero, directrice de la santé publique de Chaudière-Appalaches, cette augmentation se fait surtout sentir dans les MRC des Appalaches, de la Beauce et des Etchemins, où 70 % des personnes touchées n’ont pas été vaccinées, dit-elle.

