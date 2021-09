Création d’un parc métropolitain agricole à Brossard

Un parc métropolitain agricole va être créé aux abords de la future station terminale du Réseau express métropolitaine (REM), à Brossard, en Montérégie.

Pour ce faire, la Ville de Brossard et la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) ont conclu une entente de principe afin de collaborer dans ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du Plan métropolitain de développement agricole.

Un terrain de plus de 20 hectares devra ainsi être acquis à proximité du carrefour des autoroutes 10 et 30.

Les deux partenaires ont précisé vendredi qu’ils vont œuvrer en partenariat pour aménager et exploiter le site, mettre en place une structure de gouvernance et planifier les activités qui y seront tenues.

«Ce parc permettra non seulement de valoriser les activités agricoles et d’accroître la superficie globale de terres cultivées dans le Grand Montréal, un objectif important du Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD), mais sa mise en place contribuera également au rapprochement des communautés urbaines et rurales en favorisant l’accès du grand public à des produits agricoles locaux, en plus de limiter l’étalement urbain autour de la station terminale», a indiqué le directeur général de la CMM, Massimo Iezzoni, par communiqué.

«Cette entente historique pour la préservation des milieux agricoles et naturels est née d’une concertation sans précédent entre CDPQ Infra, l’Union des producteurs agricoles (UPA), la CMM et la Ville de Brossard. La proximité de ce nouveau parc métropolitain agricole avec le Bois de Brossard, qui est l’une des grandes richesses écologiques de la Montérégie, permet d’entrevoir le déploiement de projets porteurs résultant de la synergie entre ces espaces dédiés à la production locale et à la préservation de notre environnement», a souligné la mairesse de Brossard, Doreen Assaad.