Des nouvelles de l’Amérique latine

Le continent latino-américain est en perpétuelle ébullition. Il suffit qu’un nouveau gouvernement de gauche ou de droite soit élu au terme d’élections ou qu’un coup d’État chasse du pouvoir un gouvernement de gauche comme ce fut le cas en Bolivie l’an dernier, pour que l’équilibre des forces en présence soit chamboulé.

Actuellement, deux gouvernements d’extrême droite menace la paix sur ce continent. Le premier, celui de la Colombie, ne montre aucun signe d’apaisement dans ses tentatives d’éliminer toute forme d’opposition. Seulement en 2021, on dénombre jusqu’à aujourd’hui pas moins de 61 massacres où des hommes armés font irruption dans une fête publique, une assemblée, une maison et tire sur tout ce qui bouge. Mais on déplore, en plus, depuis le début de l’année, l’assassinat de 109 leaders sociaux ou ex-membres de la guérilla. On se demande qui sera le prochain car aucun des auteurs de ces crimes n’a été arrêté. L’armée colombienne multiplie, par ailleurs, ses attaques contre les forces de sécurité vénézuéliennes à la frontière entre les deux pays dans le but de déstabiliser le gouvernement Maduro. Et on sait que plusieurs membres du commando qui a assassiné le président haïtien provenaient des rangs de l’armée colombienne.

Le Brésil du président Bolsonaro est le pire exemple de ce qu’il ne faut pas faire dans le combat contre le coronavirus : le laisser-aller total. Avec près de 600 000 morts et plus de 20 millions de cas confirmés, il affiche le pire résultat de contagion dans cette région. Ce gouvernement autoritaire s’est plutôt attardé à discréditer l’ex-président de gauche Lula afin de le rendre inéligible pour les élections présidentielles d’octobre 2022.

Mais Lula demeure le favori et tout cet acharnement judiciaire semble avoir contribué à augmenter sa cote de popularité. Aussi le président-gorille menace-t-il maintenant d’annuler les élections. Le 7 septembre dernier, il a réussi à faire descendre dans les rues des trois grandes villes du pays — Sao Paulo, Brasilia et Rio de Janeiro — des centaines de milliers de partisans radicaux, prêts à en découdre avec la gauche, dans un geste de défi aux millions de personnes qui demandent sa démission — ou impeachment — et aux tribunaux, y compris le Tribunal suprême, qui veulent le juger pour malversations diverses et pour sa mauvaise gestion de la pandémie. Même la droite modérée prend ses distances de ce président qui sème le chaos et elle cherche une autre voie (et voix) pour calmer le pays. Plus ou moins acculé au pied du mur, Bolsonaro a affirmé que pour lui, il n’y a que trois options possibles : la victoire, la prison ou la mort. Prévoir un coup d’État militaire ? En fait, les militaires sont déjà au pouvoir. Ils sont entre 9000 et 12 000 à occuper les principaux centres de décision à Brasilia, siège du gouvernement. Ces militaires ne sont pas prêts à retourner dans leurs casernes.

Le Chili ira aux urnes le 21 novembre prochain pour élire son nouveau président, en remplacement du droitiste Sebastián Piñera, ainsi que ses députés et ses sénateurs. La lutte se fera surtout entre le candidat de la droite, Sebastián Sichel, et l’ex-leader étudiant de 35 ans Gabriel Boric, le représentant de la coalition de gauche Apruebo Dignidad. Il y a également la sénatrice Yasna Provoste, membre du Parti démocrate chrétien qui se présente à la tête du coalition de centre gauche Unidad constituyente, dont fait partie, entre autres, le traditionnel Parti socialiste chilien.

Le Chili a connu au cours des deux dernières années d’intenses périodes de mobilisations sociales, qualifiées de véritable tremblement de terre à l’échelle 10, au terme desquelles les forces progressistes ont obtenu la tenue d’un référendum sur une nouvelle constitution devant remplacer celle du dictateur Pinochet, référendum gagné par ailleurs le 20 octobre 2020. Actuellement, une Assemblée constituante, formée par 155 membres élus, s’affaire à rédiger la nouvelle Constitution qui devra être approuvée par référendum.

Si le gagnant n’obtient pas la majorité de 50 %, il y aura un second tour un mois plus tard. Bien sûr, il y a risque en la demeure puisque la gauche n’a pas réussi à présenter un front uni comme au temps de Salvador Allende et son Unidad popular. Mais on peut supposer qu’en cas de ballotage, la gauche fera le plein des votes, au-delà des divergences. La gauche au pouvoir au Chili redonnera beaucoup d’espoir aux laissés-pour-compte du néo-libéralisme et un réalignement des forces en Amérique latine. (À suivre).