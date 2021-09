Encore plus de vin nature

Les vins à tendance « nature » arriveront par centaines à la SAQ cet automne. Envie de les découvrir ? Suivez le guide !

Le vin est en constante évolution. Certaines tendances émergent, d’autres disparaissent. La tendance du 200 % bois neuf et de la surextraction s’est essoufflée ; celle du vin nature a le vent en poupe. Si j’ai un faible avoué pour ces vins élaborés sans intrants, avec un minimum de manipulations au chai et un apport limité (ou nul) en sulfites, je n’en demeure pas moins critique. Chaque catégorie a ses champions et ses cancres. Et le vin nature n’y fait pas exception. En voici cinq particulièrement savoureux, pour assouvir votre soif de découverte. Santé !

Fattoria Lavacchio, Chianti 2019, Puro

Biologique 13,5 %

1,4 g/L | ★★★1/2 | $$

Code SAQ : 12848367

En goûtant cette expression délicieusement pure du Chianti, on est vite transporté dans l’une de ces trattorias de Toscane où l’on vous sert un rouge savoureux, mais sans prétention, qui se marie parfaitement à la cuisine locale. Tout frais arrivé à la SAQ, le 2019 est timide à l’ouverture, mais après quelques minutes dans le verre, on y trouve les parfums caractéristiques de cuir et de rose du sangiovese, avec juste ce qu’il faut de vigueur. L’un des meilleurs chiantis « tout court » dégustés cette année. Faites vite !

Karim Vionnet, Beaujolais-Villages 2020

France 13 %

2,3 g/L | ★★★ | $$

Code SAQ : 13581318

Karim Vionnet a appris le métier de vigneron aux côtés de son ami Guy Breton, avant de créer son propre domaine en 2006, à Villié-Morgon. Comme tout le reste de la gamme, son Beaujolais-Villages est vinifié dans un esprit nature, avec une dose minimale de SO2. L’étiquette du 2020 pourrait porter la mention « essence de gamay », tant le cépage s’exprime avec une pureté cristalline dans un nez bourré de fruits noirs et de poivre et dans une bouche croquante et pleine de vitalité.

Sclavos, Alchymiste 2020

Grèce 12,5 %

<1,2 g/L | ★★★ | $$1/2

Code SAQ : 13503766

Installé sur l’île de Céphalonie, Evriadias Sclavos est un pionnier de l’agriculture biodynamique en Grèce. Si son nez est discret, l’Alchymiste 2020 n’en mène pas moins large en bouche. Peu d’acidité, mais une bonne tenue, des arômes iodés qui évoquent les embruns marins et une finale umami. Difficile de ne pas tomber sous le charme de ce vin blanc à la forte personnalité, qui en offre beaucoup pour le prix.

Azul y Garanza, Navarra 2019, Naturaleza Salvaje

Biologique 13 %

1,5 g/L | ★★★★ | $$1/2

Code SAQ : 14432672

Cette cuvée issue de vignes cultivées en bio à 550 m d’altitude est un parfait exemple des garnachas frais et gouleyants que produit aujourd’hui le nord de l’Espagne. Vinifié sans ajout de levure, élevé pendant six mois (en amphore et en fûts neutres) et mis en bouteille sans filtration, le vin est souple, léger (13 %) et juteux. Il a d’ailleurs de petits airs de gamay vinifié avec une approche nature, tout en restant on ne peut plus net. Un gros coup de cœur !

Krontiras, Malbec 2020, Natural

Biologique 13,9 %

1,5 g/L | ★★★★ | $$

Code SAQ : 14731921

Attention : cette nouveauté à la SAQ pourrait changer votre perception du malbec argentin ! Un vin nature tout ce qu’il y a de plus droit et net. Constantinos Krontiras et sa femme d’origine argentine, Silvina Macipe-Krontiras, conduisent leurs vignes de Lujan de Cuyo (Mendoza) en biodynamie et vinifient sans intrants. Le nez est d’une exquise pureté et la bouche étonne par sa fraîcheur aromatique et son profil à la fois gourmand, mûr, nerveux et désaltérant. Beaucoup de plaisir dans le verre et une interprétation combien bienvenue de ce classique sud-américain.