Équipe Québec à un match de la finale

Le «Fleurdelisé» s’est donné une sérieuse option sur sa série demi-finale de la Ligue Frontier, vendredi au Stade Canac de Québec, en défaisant les Wild Things de Washington 3 à 2 dans le troisième match de leur série.

Équipe Québec prend ainsi une avance de 2-1 dans sa série trois de cinq.

Les hommes du gérant Patrick Scalabrini ont dû faire preuve de caractère, eux qui tiraient de l’arrière 2 à 0 après quatre manches.

Les visiteurs ont profité de ce quatrième tour au bâton pour inscrire leurs deux seuls points du match. Grant Heyman a d’abord réussi un simple pour que Trevor Casanova complète son tour des sentiers. Le frappeur suivant, Hector Roa, s’est compromis dans un double-jeu, mais il a tout de même permis à Bralin Jackson de croiser la plaque.

C’est le lanceur partant du «Fleurdelisé», le Québécois Miguel Cienfuegos, qui a permis les deux points adverses. Sans être spectaculaire, le natif de Laval a connu une bonne sortie, lui qui a seulement accordé quatre coups sûrs et deux buts sur balles, en plus de retirer trois frappeurs, en sept manches de travail.

Andrew Case et Evan Rutckyj lui sont venus en relève, lançant pendant une manche chacun.

Les favoris de la foule ont répliqué à leur cinquième tour au bâton. D’un seul élan, Jesse Hodges a créé l’égalité, puisque son simple a poussé Gift Ngoepe et Connor Panas au marbre.

Lors de la manche suivante, Jeffry Parras a cogné un simple permettant à L.P. Pelletier d’inscrire le troisième point des siens.

L’artilleur partant des visiteurs, Daren Osby, est celui qui a accordé les trois points, sur six coups sûrs et un but sur balles. Il a aussi passé huit joueurs de la formation de la Belle Province dans la mitaine, en sept manches et un tiers de travail.

Équipe Québec aura ainsi la chance de mettre fin à cette série, samedi au Stade Quillorama de Trois-Rivières, lors du quatrième match. Dans le cas d’un cinquième duel décisif, les deux équipes retourneraient au Stade Canac, dimanche.