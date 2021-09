Industrie hôtelière: les syndiqués de la CSN veulent que les négos débloquent

Quelque 2000 travailleurs de l’industrie hôtelière tenaient vendredi une première journée de grève simultanée pour faire débloquer les négos entourant le renouvellement des conventions collectives.

Ces salariés affiliés à une vingtaine de syndicats CSN tenaient des événements à Montréal, Québec et Sherbrooke.

«D'un côté, les hôteliers nous disent qu'ils manquent cruellement de main-d'œuvre, et de l'autre, ils font tout pour faire durer le conflit en présentant des offres insultantes qui s'attaquent au pouvoir d'achat de nos membres», a indiqué la présidente de la CSN, Caroline Senneville, dans un communiqué.

«S'ils souhaitaient aggraver la pénurie de personnel, ils ne s'y prendraient pas autrement, a-t-elle enchaîné. Cependant, leur intention est claire: ils souhaitent utiliser la menace d'un long conflit pour forcer les salariés à accepter de s'appauvrir en utilisant la pandémie comme prétexte. Ce petit jeu a assez duré!»

La CSN souhaite que l’entente obtenue par six syndicats de la Fédération du commerce (FC-CSN) soit «reproduite» pour les autres salariés de l’industrie hôtelière, soit des hausses salariales de 8 % sur quatre ans et des clauses de protection du lien d’emploi.

Les 26 syndicats de l'hôtellerie affiliés à la CSN négocient chacun avec leur employeur respectif, mais ils sont liés par une série de demandes communes touchant entre autres aux salaires, aux assurances collectives et à la protection du lien d'emploi, a rappelé la CSN.

«Nos membres sont gonflés à bloc actuellement, a dit le trésorier et responsable du secteur Tourisme à la FC-CSN, Michel Valiquette. Ils savent que d'autres syndicats ont obtenu un règlement, mais que leurs propres employeurs étirent la négociation en proposant une série de reculs inacceptables sur le plan des conditions de travail. Ça constitue un non-sens complet. Nous devrions avoir un règlement dans la majorité des hôtels du Québec à l'heure actuelle, car nos demandes sont raisonnables et ciblées. Elles touchent le maintien de notre pouvoir d'achat et du lien d'emploi. Nous ne cèderons pas là-dessus et les employeurs doivent en prendre acte. Nous poursuivrons la mobilisation aussi longtemps qu'il le faudra.»