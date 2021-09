La LNH officialise la tenue du repêchage à Montréal

C'était un secret de Polichinelle depuis belle lurette: la Ligue nationale de hockey (LNH) a annoncé officiellement, vendredi, que le Canadien de Montréal sera l’hôte du repêchage 2022 les 7 et 8 juillet prochain.

• À lire aussi: Le sourire de Simoneau

Il s’agira de la 27e fois que l’organisation du Tricolore tiendra cet encan et de la première fois depuis l’édition 2009. Rappelons que la métropole québécoise avait obtenu la tenue du repêchage en 2020, mais la pandémie de COVID-19 a forcé le circuit Bettman à tenir l’événement de façon virtuelle au cours des deux dernières années.

C’est officiel, le Repêchage 2022 de la LNH aura lieu à Montréal les 7 et 8 juillet prochains!#GoHabsGohttps://t.co/BfUwR7S4EI — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) September 17, 2021

«Hôte du premier repêchage de la LNH en 1963, Montréal est un endroit magnifique pour réunir la famille de la LNH afin de tourner nos regards vers l'avenir de notre sport alors que nos clubs inviteront les meilleurs espoirs de partout dans le monde à rejoindre leurs rangs, a déclaré le commissaire Gary Bettman, dans un communiqué. Nous remercions aussi Geoff Molson et tous les membres de l'organisation du Canadien pour leur coopération et leur soutien alors que nous avons dû organiser le Repêchage à distance au cours des deux dernières années.»

«Nous sommes très heureux d'avoir été choisis par la Ligue afin d'accueillir le repêchage, qui aura lieu à Montréal pour la première fois depuis 2009», a pour sa part mentionné France Margaret Bélanger, présidente, sports et divertissement du Groupe CH. Au nom de tous les partisans et de l'organisation, nous tenons à remercier la LNH pour ce vote de confiance, qui nous permettra de présenter enfin cet événement d'envergure après deux éditions virtuelles, en plus de faire vivre une expérience inoubliable à plusieurs jeunes joueurs.»

À VOIR AUSSI