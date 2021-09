Le 46e circuit de Guerrero ne suffit pas aux Blue Jays

Les Blue Jays ont trébuché contre les Twins du Minnesota, vendredi à Toronto, s’inclinant par la marque de 7 à 3.

Une poussée de cinq points en troisième manche a procuré la victoire aux visiteurs. Tirant de l’arrière 2 à 1 à ce moment, les Twins ont profité d’un double de Byron Buxton pour créer l’égalité. Jorge Polanco a suivi avec un circuit de deux points. L’ancien membre de la seule formation canadienne du baseball majeur, Josh Donaldson, et Miguel Sano ont couronné cette séquence avec des longues balles en solo chacun.

Le lanceur partant de l’équipe locale Hyun Jin Ryu (13-9) a été la principale victime de ce festival offensif. Le Sud-Coréen a été sur la butte pendant deux manches de travail, lors desquelles il a accordé cinq points et autant de coups sûrs.

Les favoris de la foule ont inscrit leurs deux premiers points en deuxième manche, grâce à Danny Jansen et Jake Lamb. Vladimir Guerrero fils, avec son 46e circuit de la saison, a produit le troisième point des siens, en troisième manche.

La victoire est allée au dossier du partant Michael Pineda (7-8). Ce dernier a accordé les trois points adverses, sur seulement trois coups sûrs et deux passes gratuites. Il a aussi retiré deux joueurs sur des prises en cinq manches et deux tiers de travail.

Les deux équipes se retrouveront au Rogers Centre samedi, pour le deuxième duel d’une série de trois.

Les Yankees et les Red Sox l’emportent

Au Fenway Park, les Red Sox de Boston ont complètement dominé les Orioles de Baltimore, pour l’emporter 7 à 1.

Hunter Renfroe a couronné cette victoire en sixième manche, quand il a cogné un double qui a vidé les sentiers. Au monticule, Chris Sale (4-0) a hérité de la victoire. En cinq manches de travail, il a permis un seul point, sur une longue balle d’Austin Hays. Il a aussi passé un adversaire dans la mitaine.

De leur côté, les Yankees de New York ont servi une correction de 8 à 0 aux Indians de Cleveland, au Yankee Stadium.

Brett Gardner a réussi une longue balle de trois points pour les vainqueurs, tandis que Joey Gallo a aussi aidé la cause des siens, avec trois frappes en lieu sûr en plus de produire deux points et de croiser lui-même la plaque trois fois. L’artilleur partant des Yankees, Corey Kluber (5-3) a aussi été efficace. En six manches de travail, il a permis quatre coups sûrs et retiré autant de frappeurs sur des prises, en plus d’offrir deux passes gratuites.

Au classement de l’Américaine, les Red Sox occupent la première position octroyée aux meilleurs deuxièmes, un demi-match devant les Yankees, qui possèdent le deuxième billet donnant accès aux éliminatoires. Les Blue Jays accusent désormais un demi-match de retard sur les Yankees.