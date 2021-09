Le racisme et l’individu

J’aimerais avoir votre avis sur une discussion que j’ai eu avec un ami qui prétend que je suis raciste parce que je suis en faveur de la loi 21 et que j’abonde dans le sens de Richard Martineau votre confrère, qui condamnait récemment le fait que les publicités pour contrer la violence conjugale ne mettaient jamais en scène des profils masculins autres que des Québécois blancs de souche.

Je ne nie pas l’existence du racisme systémique dans nos institutions, mais je souhaiterais que les immigrants respectent nos lois au lieu de vouloir nous imposer leurs femmes voilées en travers de la gorge.

Il faut militer contre la violence conjugale, mais ce n’est pas parce que tu n’es pas blanc et de souche que ça te donne le droit de battre ta femme ou ta sœur au nom de ton honneur. Et ça, il faut pouvoir le dénoncer sans être traité de raciste.

Un homme ouvert et pas raciste

Je partage l’entièreté de vos commentaires incluant ce qui concerne le bien-fondé des propos de Richard Martineau. Je vais profiter de votre intervention pour faire amende honorable auprès d’un lecteur qui m’avait mentionné il y a quelques semaines que la violence conjugale ne concernait pas que les hommes blanc Québécois de souche et que parmi les auteurs des féminicides de ces derniers mois, une majorité était constituée de Québécois non de souche. Après avoir affirmé que le partage était à peu près égal, je me dois de reconnaître que c’est lui qui avait raison.