Les libéraux inquiets pour la réélection de Steven Guilbeault, selon Mulcair

À quelques jours du scrutin fédéral, certains députés libéraux doivent redoubler d’ardeur pour conserver leur siège aux Communes.

C’est notamment le cas du député de Laurier─Sainte-Marie, Steven Guilbeault, selon le chroniqueur politique et ex-chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Thomas Mulcair.

«Les libéraux sont inquiets pour Steven Guilbeault. Nimâ Machouf [candidate du NPD] est en train de mener une très bonne campagne. C’est un visage connu et respecté pendant la pandémie, elle est épidémiologiste. Les libéraux sont très nerveux», a dit Thomas Mulcair au microphone de Richard Martineau sur QUB radio, vendredi.

Les libéraux et les conservateurs ont des intentions de vote d’un peu plus de 30 % chacun selon les plus récents sondages, et aucune des deux formations ne semble dans la zone payante qui permet d’obtenir une majorité parlementaire.

Autre preuve de la nervosité des libéraux selon Thomas Mulcair: la participation de Justin Trudeau à une table éditoriale de «La Presse» en toute fin de campagne.

«Depuis quand tu fais une table éditoriale à 72 h de l’élection? C’est quand tu es nerveux et qu’une de tes vedettes risque de mordre la poussière», a ajouté M. Mulcair.

