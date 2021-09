Montréal: des entraves sur le réseau autoroutier durant le week-end

Des entraves majeures sont à prévoir durant le week-end sur le réseau autoroutier à Montréal, notamment sur l’autoroute 40 en direction ouest et le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Mobilité Montréal prévoit ainsi la fermeture complète de l’autoroute 40 en direction ouest entre la sortie 70 (vers Laval) et l’entrée à la hauteur du boulevard Cavendish. La fermeture sera en vigueur de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Les échangeurs des Laurentides et Décarie seront fermés par défaut, selon le ministère des Transports qui recommande d’emprunter les autoroutes 20, 30 et 440.

Au niveau de l’échangeur Saint-Pierre, on prévoit la fermeture complète de la bretelle menant de l’A-20 en direction ouest à la route 138 en direction ouest, et ce, de samedi minuit à lundi 5 h.

L’A-25 en direction nord sera également fermée à Longueuil entre l’A-20 et l’entrée du boulevard Yves-Prévost, impliquant la fermeture du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. La fermeture sera en vigueur de samedi 0 h 30 à lundi 5 h.

À Montréal, l’A-25 en direction sud sera fermée partiellement entre la rue Sherbrooke et l’avenue Souligny, de samedi 7 h à lundi 5 h.

L’autoroute 10 sera fermée dans les deux directions entre les rues Wellington et le pont Victoria, de vendredi 23 h à samedi 8 h. La fermeture deviendra partielle de samedi 8 h et lundi 5 h.

Mobilité Montréal annonce également la fermeture du boulevard Métropolitain en direction est entre le boulevard Viau et la rue Millet, de vendredi 19 h à lundi 5 h.

Par ailleurs, on prévoit la fermeture de la route 132 dans les deux directions, entre la rue Principale et le boulevard de l’Énergie, à Beauharnois, et ce, de mardi 20 h au mercredi 5 h.

Un détour sera mis en place via l’autoroute 30, a précisé le MTQ.