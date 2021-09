Montréal: l’église Sacré-Cœur expose ses cloches

L’église Sacré-Cœur-de-Jésus de Montréal et l’Écomusée du Fier Monde ont annoncé jeudi une exposition permanente «Somment les siècles», dont le vernissage est prévu le 9 octobre.

• À lire aussi: Des cloches condamnées ont droit à une résurrection

À l’occasion de ces portes ouvertes, les cloches du lieu de culte quitteront leur clocher pour être exposées au public qui aura à découvrir l’histoire d’un joyau architectural de Joseph Venne (1858-1925).

L’architecte montréalais est considéré comme l’un des bâtisseurs de Montréal.

«Admirez une des plus belles églises de la métropole et voyez de près les cinq grandes cloches de Sacré-Cœur grâce à une toute nouvelle exposition permanente mettant en relation de nombreux patrimoines; architectural, religieux et sonore», a indiqué l’église dans un communiqué.

En attendant le programme détaillé de ces portes ouvertes, l’exposition sera ouverte au public du 15 au 24 octobre, de 13 h à 17 h, selon la paroisse située sur la rue Ontario Est dans Ville-Marie.

À VOIR AUSSI