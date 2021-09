Novacap investit dans la firme montréalaise Plusgrade

Le fonds de placement privé Novacap a annoncé vendredi une prise de participation «substantielle» dans la firme montréalaise Plusgrade pour soutenir son développement et sa forte croissance dans l’industrie du voyage.

Par cet investissement, Novacap devient un actionnaire important de Plusgrade et siègera désormais dans son conseil d’administration.

Novacap n’a pas précisé le montant cette transaction avec l’entreprise fondée en 2009, dont la plateforme intégrée SAAS a permis de générer des milliards de dollars pour des fournisseurs de voyage dans plus de 50 pays.

«Ce nouveau partenariat témoigne de l'engagement continu de Novacap envers les entrepreneurs et les fondateurs d'entreprises innovantes et démontre notre volonté de soutenir ces entreprises à accélérer leur développement et leur croissance», a indiqué Pascal Tremblay, président et chef de la direction de Novacap, par communiqué.

La technologie développée par Plusgrade est «une solution idéale pour un large éventail d'entreprises qui veulent maximiser leur revenue, en particulier dans l’industrie du voyage qui a été fortement transformée par la pandémie», a commenté David Lewin, associé senior chez Novacap.

«Notre partenariat avec Novacap vient combiner leur expérience et leur connaissance du secteur avec notre volonté de solidifier notre base et de créer de nouvelles catégories qui génèrent des revenus auxiliaires significatifs grâce à une expérience client exceptionnelle et engageante», a mentionné Ken Harris, président-directeur général et fondateur de Plusgrade.

