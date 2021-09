Pourquoi se sentir vieillir avant l’âge?

J’ai pris ma retraite à 60 ans, il y a douze ans. Entre l’éducation de nos trois enfants, l’entretien de la maison, mon travail à l’extérieur et nos loisirs, je n’avais pas vu les ans filer, si bien que je trouvais nécessaire désormais de passer du temps de qualité avec mon mari qui avait déjà 70 ans et qui venait de prendre la sienne.

Dix ans plus tard, il décédait. Les deux dernières années de sa vie, je les ai passées à son chevet, heureusement bien épaulée par mes enfants. L’année suivant son décès, je l’ai consacrée à régler la succession et à vivre mon deuil, avant de revenir à une vie normale il y a un an.

Vite j’ai pris conscience que je devrais peut-être penser à trouver un nouveau compagnon pour poursuivre ma route. Mais comment faire à mon âge ? Un bref regard dans le miroir m’a mis devant ce que j’étais devenue.

Ce deuxième choc, je l’ai quasiment aussi mal encaissé que le départ de mon mari. Je ne suis plus dans le coup Louise. Jamais je ne me résignerai à tenter ma chance auprès d’un homme tant je me rends compte qu’à 70 ans, je suis passée date.

Mon aînée à beau me dire que je suis encore séduisante et que son père aurait été d’accord pour ne pas que je reste seule, je ne me résigne pas à accepter les invitations. Je suis soudain devenue vieille et ça me trouble !

Réveil brutal

Voici un début de réponse glané dans « Parcelles de sagesse » : « On peut devenir vieux à vingt ans, trente ans et quatre-vingts ans, cela dépend de notre attitude face à la vie. On devient vieux quand on n’a plus rien à espérer, quand on n’intéresse plus les gens, quand tout le monde a tort et qu’on a toujours raison et quand on ne veut plus entendre le rire joyeux des enfants. »

Réfléchissez à ces sages paroles. Je ne crois pas que vous allez vous y reconnaître. Et si vous n’êtes pas encore convaincue d’avoir encore de belles années devant vous, achetez la dernière publication de la sexologue Jocelyne Robert « Vieillir avec panache » dans laquelle vous allez certainement puiser des idées pour trouver un nouvel élan.