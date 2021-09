Rouler électrique, est-ce plus cher?

Alors que s’ouvre le Salon du véhicule électrique et hybride rechargeable de Montréal, je me suis demandé si c’était réellement plus cher de rouler avec une voiture électrique.

Prenons une Kia Soul EV électrique comparée au même modèle à essence. Si vous faites 20 000 kilomètres par année (la majorité des Québécois roulaient plutôt entre 15 000 et 16 000 km avant la pandémie), le calculateur de Ressources naturelles Canada (fcr-ccc.nrcan-rncan.gc.ca/fr) démontre une économie des deux tiers en faveur de l’électrique.

On parle de coûts énergétiques annuels de 486 $ pour le modèle électrique et 1975 $ pour l’équivalent thermique, soit une économie hebdomadaire d’environ 30 $.

Avec un hybride rechargeable, comme le RAV4 Prime, on parle d’un budget énergétique annuel de 870 $, comparé à 2000 $ pour l’équivalent à essence.

Évidemment, les comparaisons ont leurs limites. Tout dépend de votre style de conduite. Rouler électrique coûte plus cher sur les autoroutes, rouler à essence est moins économique en ville.

Et l’achat ?

Vous allez me dire qu’acheter électrique coûte plus cher. Vous avez raison.

Une Kia Soul électrique coûte 54 000 $, le modèle à essence 31 300 $. Sur cinq ans, la mensualité de la Soul électrique sera de 710 $ (en tenant compte des subventions à l’achat de 11 306 dollars et d’un financement à 1,99 %), comparé à 535 $ pour la Soul à essence.

Par contre, toujours à 20 000 kilomètres, les coûts annuels de la Soul électrique sont de 852 $ (électricité : 295 $ ; entretien : 557 $), soit 71 $ par mois ; comparé à 3154 $ pour la Soul thermique (essence : 2152 $ ; entretien : 1002 $), soit 263 $ par mois, selon le comparateur de CAA-Québec (carcosts.caa.ca/fr).

Votre Soul électrique coûtera donc 781 $ par mois, comparé à 798 $ pour le modèle à essence !

Selon diverses sources, faire le plein de sa voiture électrique à la maison coûte environ 7 $.

Avec un véhicule électrique, les coûts d’entretien sont minimes (surtout pour le nettoyage des freins), mentionne Jesse Caron, expert automobile chez CAA Québec, avec qui j’ai fait les calculs pour cette chronique.

