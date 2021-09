Saint-Eustache en a assez des embouteillages

La Ville de Saint-Eustache a lancé une pétition afin de faire pression sur le ministère des Transports pour désengorger un important quadrilatère routier situé à l’axe de la 25e Avenue et de l’autoroute 640.

«Cela fait des années qu’on fait des démarches au ministère des Transports. Là, il faut que cela avance», lance le maire Pierre Charron. En trois jours, la pétition en ligne a atteint près de 7000 signatures et elle sera remise aux autorités mardi prochain.

De nombreux citoyens en ont assez et veulent que le gouvernement du Québec règle la question du trafic à cet endroit, mais aussi au coin du boulevard Arthur-Sauvé et de la 640.

PHOTO COURTOISIE / Ville de Saint-Eustache

Des citoyens exaspérés

«On ne sort plus les week-ends. On est pris en étau. Mon mari travaille de l’autre côté de l’autoroute et cela lui prend 15 minutes revenir à la maison avant le trafic», déplore une résidente de Saint-Eustache, Chantale Lauzon, 61 ans.

Ulric du Cap, qui habite près de la 25e Avenue dans le quartier Clair Matin, explique qu'il est plus long d'aller porter ses enfants à la garderie de l’autre côté de l’autoroute et se rendre à l’autoroute 13 que de partir de l’autoroute 13 pour se rendre à son travail sur la rue Bélanger à Montréal.

«Cela fait 40 ans que je vis ici. C’est devenu insupportable. J’ai la chance de pouvoir faire du télétravail certains jours. Mais quand je travaille au bureau, j’ai toujours peur d’arriver en retard à la garderie pour ma plus jeune», explique le papa.

PHOTO COURTOISIE / Ville de Saint-Eustache

Une autre dame du secteur Clair Matin, près de la 25e et de la 640, milite à sa façon pour que les choses changent. «On est tannés; depuis l’arrêt du train à Deux-Montagnes, c’est l’enfer. Les nouvelles constructions... C’est devenu un très gros problème pour tout le monde. J’ai demandé qu’on mette plus de pression sur le MTQ. Il n’y a pas que ce quadrilatère. Celui d’Arthur-Sauvé et de la 640 est pire», dénonce Diane Trudeau.

PHOTO COURTOISIE / Ville de Saint-Eustache

L’administration municipale explique que le développement de Mirabel et des autres municipalités autour ainsi que la densification de Saint-Eustache sont les causes de cette congestion. «Le gouvernement va [aussi] devoir prolonger l’autoroute 13 vers l’autoroute 50», soutient le maire Charron.