Une expérience de golf sous les lumières

Les golfeurs ont vécu une expérience assez originale sous les lumières. La Classique 2021 Golf de nuit Parcours du Cerf au profit de Moisson Rive-Sud. Au club de golf le Mirage avait lieu « Audi expérience de Golf Canada » en collaboration avec Golf Canada. C’était un concours de longue distance, coup d’approches et coups roulés.

Photos Pascale Vallée, Ronald Belisle

La Classique 2021 Golf de nuit Parcours du Cerf a réuni 80 joueurs. Martin Lévesque, Rive-Sud, et Alain Laforest, du Parcours du Cerf, sont entourés de Dany Hétu et Martin Lévesque, de Moisson Rive-Sud, et Mathieu Livingstone, Parcours du Cerf.

Éric Lafrenière, Golf le Mirage, est entouré de Sasha Gagnon-Laoun, des Carabins, qui a frappé la balle à une distance de près de 270 verges, Simon Lesage, dont le coup de départ a franchi plus de 320 verges, et Patrick Tremblay, qui a excellé à l’épreuve des coups d’approches.

L’ancien président de golf Canada, Charlie Beaulieu, est entouré de Benoit Beaucage, Jean Paré et Francine Lefebvre qui ont participé au concours de longue distance.

Cœur + AVC est fière d’annoncer la campagne Un bijou de vie qui est en vente exclusivement dans les succursales Jean Coutu du Québec jusqu’au 30 octobre. Sur la photo, on aperçoit Carl Julien, Nathalie Plante, Josée Boudreault, porte-parole, et Diane Patenaude.

La professionnelle Debbie Savoy Morel est en compagnie de Charles-Félix Messier, actionnaire du Golf Le Mirage, et d’une bénévole de l’événement, Me Laura Tétreault.

Lors de l’inauguration de la placette Saint-Hubert, on apercevait de gauche à droite, cercle arrière, Jean-Pierre Cantin, Charles Duchesne, Rosannie Filato, Denis Chau, Christiane Richard, et de gauche à droite, cercle avant, Giuliana Fumagalli et Ashraf Mohamed-Ahmed et Qais Khairzada.