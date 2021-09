Zack Smith en a assez du hockey et met fin à sa carrière

L’ancien attaquant des Sénateurs d’Ottawa Zack Smith a décidé de mettre fin à sa carrière de hockeyeur, lui qui n’avait plus de plaisir à pratiquer son sport.

C’est ce que l’athlète de 33 ans a indiqué au site web The Athletic, vendredi.

«Mon cœur n’y était plus dans les dernières années, a-t-il dit. Je crois que j’étais un peu blasé. J’ai commencé à bien jouer et j’ai ensuite découvert le côté business de mon sport.»

Smith a connu ses meilleurs moments dans la Ligue nationale de hockey (LNH) lors de la campagne 2015-2016, alors qu’il évoluait sur le trio de Jean-Gabriel Pageau et de Mark Stone. En 81 parties cette saison-là, il a récolté 25 buts et 11 aides pour 36 points.

Un peu plus de deux ans plus tard, soit lors du camp d’entraînement 2018-2019, les «Sens» ont soumis son nom au ballotage. Une situation que n’a toujours pas digérée le natif de la Saskatchewan.

«Je ne pense pas que je m’en sois jamais complètement remis ou que j’ai été en mesure de reprendre confiance, a indiqué Smith. Même pas un an auparavant, je croyais que je faisais bien et je faisais ce que j’étais censé faire en termes de contribution. Et puis, c’est arrivé.»

L’année suivante, l’ailier a été échangé aux Blackhawks de Chicago, où il a joué ses dernières rencontres dans la LNH.

En carrière dans le circuit Bettman, Smith a amassé 98 buts et 106 mentions d’aide pour 204 points en 662 matchs.

