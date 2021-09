O'DONNELL, André



À Laval, le 12 septembre 2021, à l'âge de 81 ans, est décédé M. André O'Donnell, époux de Mme Lise Marsan.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Daniel (Catherine) et Marc-André (Line), ses petits-enfants Xavier, Antoine, Thomas, Justine et Coralie, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funérairele samedi 25 septembre dès 13h. Une cérémonie religieuse y sera célébrée à 19h au salon même.Un merci spécial au personnel de la Résidence du Bonheur pour les soins extraordinaires prodigués.