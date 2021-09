DUFRESNE, Raymond



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Raymond Dufresne, survenu le 6 septembre 2021, à l'âge de 91 ans. Il était l'époux de feu madame Denise Boudreau.Il laisse dans le deuil ses enfants Michel (Françoise), Louise (Paul) et Benoit (Marie-Pierre), ses petits-enfants Benjamin, Magalie, Nicolas, Jérémie, Samuel, Philippe, Grégoire et Léa, ses neuf arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 24 octobre 2021 de 13 h à 16 h à la :Une cérémonie suivra à 16 h en la chapelle de la résidence funéraire. Pour y assister viturellement, rendez-vous au : cfgrandmontreal.com.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Pierre-Boucher.La famille tient à remercier l'équipe des soins de l'hôpital Pierre-Boucher et du CLSC Simone-Monet-Chartrand pour leur attention spéciale et leurs bons soins.