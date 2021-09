LEBEL, Jacques



À Parkland, en Floride, le 11 mars 2021, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Jacques Lebel, époux de madame Solange Maltais.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Martine (Trevor Duhaime), son garçon Jean-Marc (Isabelle Gemme), ses petits-enfants, Naomi et Brandon Duhaime, William et Julianne Lebel, ainsi que tous les membres des familles Lebel, Maltais et Lelièvre, et plusieurs amis.Vous pouvez offrir vos condoléances à la famille en consultant l'avis de décès sur le site web de