LÉCUYER, Yves

C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Yves Lécuyer, survenu à Repentigny, le 15 août 2021 à l'âge de 73 ans, époux de feu Carol Palmer. Il était retraité de la CSDM.Il laisse dans le deuil ses deux fils Jean-François Bélair (Jacqueline Clément) et Marc-André Bélair (Marie-Josée Hopkins), ses petits-enfants: Jérémy, Raphaël, Thomas, Julien et leurs conjointes respectives, son arrière-petite-fille Lilya, sa soeur Solange (feu Normand Prairie), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 25 septembre 2021 de 9h à 11h à l'église Notre-Dame-des-Champs, 187 boulevard Iberville, Repentigny, suivi du service.En mémoire d'Yves, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société St-Vincent-de-Paul, Conférence Repentigny ou à un organisme de votre choix.