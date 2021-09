GAUTHIER, Thérèse



À Laval, le samedi 11 septembre 2021 est décédée, à l'âge de 79 ans, Thérèse Gauthier, épouse de Gérard Tremblay.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Donald Tremblay (Lyne Bergeron), Marie-Hélène Tremblay (Alain Gauthier) et Daniel Tremblay (Caroline Desrochers), ses petits-enfants Vincent, Simon, Valérie, Christophe et feu Raphaël, sa soeur Louisette Gauthier (feu Bernard Tremblay), ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele jeudi 23 septembre 2021 de 18h à 21h.Une rencontre amicale aura lieu le vendredi 24 septembre 2021 à 13h en l'église St-Maurice-de-Duvernay, suitée au 1961 rue Ivry à Laval, suivie des funérailles à 14h au même endroit, et de là au cimetière Saint-Elzéar.