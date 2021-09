SÉGUIN, Pierre



À l'Hôpital de Valleyfield, le 2 octobre 2020, à l'âge de 84 ans est décédé M. Pierre Séguin, époux de feu Jacqueline Séguin et père de feu André Séguin (Chantal Guindon).Il laisse dans le deuil ses fils Jean-Yves (Claire) et Claude, ses petits-enfants Jean-Nicolas, Olivier, Alexandre, Simon, Vincent et Étienne, ses arrière-petits-enfants, Antoine, Élodie, Mathéo et Lexie, ses frères et soeurs Lorraine, Suzanne, Maurice (Michelle) et Céline (Guy), son beau-frère Gaétan (Suzanne), autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi, 25 septembre 2021, de 10h à midi :87, RUE ST-JEAN-BAPTISTE, RIGAUDwww.maisonfuneraireroussin.comUne liturgie de la Parole sera célébrée, sur place, à 11h30 et sera suivie de l'inhumation des cendres au cimetière de Ste-Anne-de-Prescott.