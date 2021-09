EMARD, Jean-Paul



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de Jean-Paul Emard, survenu subitement à son domicile, le 3 septembre 2021. Il était le fils de feu Valéda Morin et de feu Laurent Emard. Il habitait à Québec.Selon ses dernières volontés, sa famille lui rendra hommage en toute intimité.Outre son épouse Gisèle Carrière, il laisse dans le deuil ses enfants : Annie Emard (Pierre Mauger) et Jean-Patrick Emard; ses petits-enfants Elizabeth Mauger et Edouard Mauger; ses frères et soeurs : feu Laurent Emard, Guy Emard (Micheline Mayer), feu Roger Emard (Françoise Bourbonnais), feu Pierrette Emard (Jean-Pierre Riopel), feu Claude Emard (Denise Verville); les frères et soeurs de son épouse : Nicole Carrière (Robert Brown), Claudette Carrière (feu Michel Emond), feu Paul Carrière (feu Lisette Richard), Charlotte Carrière (Michel Courchesne), plusieurs cousins et cousine, neveux et nièces ainsi que des amis très chers.Téléphone : 418 681-9797Pour l'envoi de messages de sympathie personnalisés :