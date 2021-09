LAROUCHE née LAROSE Claire



À Lachine, le 28 avril 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Claire Larose, épouse de feu Armand C. Larouche.Elle laisse dans le deuil ses filles Hélène et Diane (Daniel), ses petits-enfants Maryse (Colin), Mathieu, Benjamin (Josiane) et Julien (Karine), ses arrière-petits-enfants Alessia, Arthur, Dax, Adriana et un 5e à venir, son frère Daniel (Caroll), sa soeur Marielle (Marcel), parents et amis.Les funérailles seront célébrées le samedi 25 septembre 2021 à 10h30 en l'église St-Maxime située au 3700, boul. Lévesque O., Laval, H7V 1E8. La famille recevra vos condoléances à partir de 10h00.La famille tient à remercier toute l'équipe de la ressource intermédiaire Villa Sainte-Anne de Lachine pour leurs soins attentionnés.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.