ANTONACCI, Serge



Le 9 septembre 2021, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Serge Antonacci.Il laisse dans le deuil ses enfants, Sylvain (Diane), Chantal (Stéphane), Josée, Nathalie (Daniel) et François ainsi que sa compagne Rollande, son frère Michel (Louise), ses soeurs Colette et Francine (Richard). Il laisse également ses petits-enfants et de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera au complexe :samedi le 25 septembre 2021 de 13h à 17h. Une liturgie sera dite au salon à 16h30.