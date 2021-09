PERREAULT, Alain



Le 21 février 2021, à l'âge de 74 ans, est décédé en toute sérénité et entouré des siens, M. Alain Perreault, époux de Christianne Martel.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses 2 filles Isabelle (Jean-François Bergeron) et Valérie (Bruno Marin), ses 6 petits-enfants Christian, Émile, Laurent, Éliott, Gabrielle et Simon, son frère Pierre (Louise Germain), ses beaux-frères, belles-soeurs ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis.Il était le fils de feu Aldéric Perreault et feu Colombe Lamarche ainsi que le frère de feu Micheline (feu Marcel Crépeau) et feu Ginette (feu Gérard Aloise).La famille accueillera parents et amis en l'église de L'Assomption, le samedi 25 septembre, de 13h à 14h pour les condoléances, suivi de la cérémonie.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.